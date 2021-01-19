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«آثار الإسكندرية»: إتمام مشروع حماية قلعة قايتباي من الأمواج نهاية 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:23 ص
قلعة قايتباى
قلعة قايتباى
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ريهام فيكتور
قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مشروع الحماية البحرية من أكبر المشروعات على مستوى الشواطئ المصرية بالكامل. 

وأضاف "متولي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن أمواج البحر العالية كانت تتسرب لقلعة قايتباي من داخل الشبابيك .

وأشار مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إلى أنه كان يتم التعامل مع مياه أمواج البحر التي تتسرب إلى القلعة على الفور، ولكن تجنبًا لتكرار ذلك تم التنسيق بين وزارة السياحة والاثار ومع وزارة الموارد المائية والري.

وتابع مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم تكليف الهيئة العامة بالشاطئ لتنفيذ المشروع، منوهًا بأن المشروع سينتهي مع نهاية عام 2021.

وأكد مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي ، أن نسبة حماية القلعة العام الماضي وصلت إلى 90٪، لافتًا إلى أنه لا توجد أمواج نهائيًا تدخل القلعة أو على حدودها.
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