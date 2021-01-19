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فن

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:16 ص
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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شروق ابراهيم
تعرضت نور ابنة النجم عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا للتنمر بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كان وجهها فيه قريب من الكاميرا إلى حد كبير. 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عن الابنة الكبرى للهضبة كشفت عنها لمتابعيها من قبل عبر موقع إنستجرام :

1-نور  تعيش في العاصمة البريطانية لندن حيث درست وتعمل. 

2- أما عن تاريخ ميلادها فهو العاشر من شهر يونيو وتنتمي لمواليد برج الجوزاء.

3- تعمل نور مصممة أزياء وblogger 

4-وأكدت نور أنها نباتية، أي لا تتناول اللحوم مطلقا، وبذلك تتبع نفس الحمية الغذائية لزوجة والدها  السابقة الفنانة دينا الشربيني. 

5- قالت نور إنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ولغة الإشارة بالإنجليزية.
6- أجابت نور عن أحد الأسئلة أنها درست إدارة الأعمال.

7- أما عن لونها المفضل فهو الزهري، ودائما تعتمد عليه في ملابسها.


8- قالت نور إن مطربها المفضل هو والدها عمرو دياب.

9- يبلغ طول نور عمرو دياب 161 سنتيمترا.

10– أشارت نور إلى أنها لا ترغب في اقتحام مجال التمثيل، وأن ذلك كافٍ لوالدتها شيرين رضا، لكنها ورثت عن جدها الأسطورة محمود رضا موهبة الرقص، أما عن هوايتها المفضلة، فهي الطبخ والقراءة والتصميم وممارسة الرياضة.
 

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