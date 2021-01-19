نائب يطالب بسرعة إقرار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الغرفة التشريعية الثانية من ضمن اختصاصاتها أيضا أخذ رأيها فيما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ولعل برنامج الحكومة من أهم الموضوعات التي تستوجب دراسة وافية مستفيضة ومناقشتها بالتفصيل، حيث يمتلك مجلس الشيوخ عناصر وكوادر ذات باع كبير في العمل السياسي والبرلماني والحزبى وأساتذة جامعات أصحاب خبرة، بهم تكتمل الدراسة والرؤية والاقتراحات بأعضاء المجلسين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة ودراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب على عدة جلسات يستوجب سرعة إصدار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس وممارسة المهام المنوط بها والاختصاصات التي منحها إياه الدستور والقانون، وحتى تكتمل الغرفة التشريعية