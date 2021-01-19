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برلمان

للاستماع لبياني وزيري التعليم العالي والإعلام.. بدء الجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث يواصل المجلس الاستماع لبرنامج الحكومة من خلال الوزراء كل في ملفه.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

يأتي ذلك بعدما عرض في جلسة الأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (٢٠١٨_٢٠٢٢)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفي التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية.
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