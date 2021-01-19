لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. ضبط 181 مخالفة وإغلاق 21 منشأة وفض فرح وسوق تجاري بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة ، في تنظيم الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس

المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.















وأوضح المحافظ، أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، تم ضبط 181 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، منها 156 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين ، و25 مخالفة لمنشآت ومطاعم ومقاهي، كما تم غلق 15 منشأه من المحال التجارية والمطاعم بمركز العدوة، وتم غلق 6 منشآت من المقاهي والكافتيريات بمركز مزار، كما تم فض أحد الأفراح بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، للقضاء على تجمعات المواطنين.



وفي سياق متصل ، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تزويد مستشفى الحميات بمدينة المنيا بجهازي "مونتور"، مقدمة من جمعية «الاورمان»، لدعم العناية المركزة بقسم العزل ورفع كفاءة المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد الاسرة المتطورة بالمستشفى الى 16 سريرا.

وقام المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بزيارة إلى مستشفى الحميات،لمتابعة أعمال تسليم الجهازين للمستشفى، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة وربيع عبدالجليل مدير جمعية الاورمان بالمنيا.

أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جمعية الاورمان، في دعم ومساندة القطاع الطبي لمواجهة انتشار الفيروس ومساعدة أجهزة الدولة، في منع تفشي الموجة الثانية منه، ، إضافة لدورها في الدعم والمساندة لرعاية الاسر الأكثر احتياجا بالمحافظة،مثمنًا الدور الذي يقوم به الفريق الطبي بجميع المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا ، مؤكدا ان الازمة كشفت المعدن الحقيقي لابناء الوطن المخلصين ووجه التحية والتقدير لجميع الاطقم الطبية بكافة مستشفيات المحافظة.

وخلال جولته بمستشفى حميات المنيا، اطمئن المحافظ على توافر الاكسجين و كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

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