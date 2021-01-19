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حوادث

حبس صيدلي بعيادة تأمين صحي بالمطرية اختلس أدوية لترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:32 م
حبس صيدلى بتأمين
حبس صيدلى بتأمين صحى المطرية
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كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط صيدلى لقيامه بإختلاس أدوية مخدرة من محل عمله وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهم علي النيابة العامة التي قررت حبسه ٤ أيام علي ذمه التحقيق .

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإختلاس. 

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بقيام صيدلى بإحدى عيادات التأمين الصحى، بالمطرية بإختلاس أدوية مخدرة "أمبولات" تُستخدم فى تخدير المرضى من العيادة محل عمله وعرضها للبيع بالمخالفة للقانون.

تم استصدار اذن من النيابة العامة ، وتمكن رجال مباحث التموين باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبط المتهم وبحوزته ١٦ الف أمبول نافولين " مخدر" .

وإعترف بقيامه بعرض المضبوطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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