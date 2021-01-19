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محافظات

وفاة مدير مستشفى السنطة السابق بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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احمد علي
توفى الدكتور إبراهيم عصر مدير مستشفى السنطة الأسبق التابع لمديرية الصحة بالغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة.


ونعت نقابة الأطباء بالغربية اليوم الثلاثاء، الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء والصديقين قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضعه بالعزل داخل مستشفى السنطة إلى أن وافته المنية.
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