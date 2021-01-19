وفاة مدير مستشفى السنطة السابق بـ فيروس كورونا

توفى الدكتور إبراهيم عصر مدير مستشفى السنطة الأسبق التابع لمديرية ال صحة بالغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة.









ونعت نقابة الأطباء بالغربية اليوم الثلاثاء، الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء والصديقين قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



