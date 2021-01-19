بسبب نقص أسرة العناية المركزة.. طلب إحاطة من نائب بالإسماعيلية لإعادة فتح المجمع الطبي

قدم سامي سليم عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، طلب إحاطة، لإعادة تشغيل مستشفى الإسماعيلية العام "مجمع الإسماعيلية الطبي" بعدما أغلق قرابة عام كامل، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.





وقال سليم، في طلب الإحاطة "إن المستشفى العام بالإسماعيلية "مجمع الإسماعيلية الطبي" متوقف نهائيًا منذ ما يقرب من عام، ولم يتم إعادة تشغيله حتى الآن، رغم انتهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مشيرا إلى أن المستشفى تخدم محافظة الإسماعيلية بصفة عامة".





وأكد على ضرورة إعادة فتحها نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، واحتياج المرضى للعناية المركزة وكافة الخدمات الصحية، مطالبًا بسرعة اعادة فتحها حتى يتثمى للمرضى الحصول على الخدمة الصحة اللازمة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا".