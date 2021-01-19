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أخبار العالم

في اليوم الأول لرئاسته.. بايدن يخطط للإعلان عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:08 م
بايدن يخطط للإعلان
بايدن يخطط للإعلان عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريك
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دعاء أبوهشيمة
يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، للإعلان عن مشروع قانون هجرة شامل في اليوم الأول لإدارته، على أمل توفير مسار مدته 8  سنوات للحصول على الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يعد مشروع القانون الجديد "انقلاب هائل" على سياسات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب القاسية بشأن الهجرة.

ويمثل مشروع القانون تنفيذا لوعود بايدن التي قطعها لأنصاره أثناء الحملة الانتخابية، خاصة اللاتينيين، وغيرهم من مجتمعات المهاجرين بعد أربع سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية والترحيلات الجماعية. 

ولكن لم يتضمن مشروع القانون المقايضة التقليدية المتمثلة بأمن الحدود المعزز الذي يفضله الجمهوريون، مما يعني أن تمريره في الكونغرس المنقسم لن يكون باليسير.

وحسب الوكالة الامريكية فإنه من المتوقع أن يمتد مشروع القانون إلى مئات الصفحات، ومن المقرر تقديمه بعد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية الأربعاء، وفقًا لشخص مطلع على التشريع، طلب عدم الكشف عن هويته.

ووصف بايدن تصرفات ترامب بشأن الهجرة بأنها "هجوم لا هوادة فيه" على القيم الأمريكية، وقال إنه "سيلغي الضرر" مع الاستمرار في الحفاظ على تطبيق الحدود.

وبموجب التشريع، فإن أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2021، بدون وضع قانوني سيكون لديهم مسار مدته خمس سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو بطاقة خضراء، إذا اجتازوا فحوصات الخلفية ودفعوا الضرائب واستوفوا المتطلبات الأساسية الأخرى . من هناك ، سيكون طريق التجنس مدته ثلاث سنوات ، إذا قرروا السعي للحصول على الجنسية.

وبالنسبة لبعض المهاجرين، ستكون عملية الحصول على "وضع قانوني" أسرع، ويمكن لمن يسمون بالحالمين، وهم الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، وكذلك العمال الزراعيين والأشخاص الخاضعين لحالة الحماية المؤقتة، التأهل على الفور للحصول على البطاقات الخضراء إذا كانوا يعملون أو في المدرسة أو يستوفون متطلبات أخرى؛ بحسب "أسوشيتد برس".

ومشروع القانون ليس شاملا مثل آخر إصلاح كبير للهجرة تم اقتراحه عندما كان بايدن نائبا للرئيس خلال إدارة أوباما. فعلى سبيل المثال، لا يتضمن عنصرا قويا لأمن الحدود، بل يدعو إلى الخروج باستراتيجيات. 

ومن المتوقع أن يتخذ بايدن إجراءات تنفيذية سريعة لعكس إجراءات ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
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