رئيس البنك الأوروبي : مصر دولة محورية فيما يخص مشروعاتنا لإعادة الإعمار

أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر دولة محورية فيما يخص مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وهو ما يفسر التزايد المضطرد فى محفظة تمويل البنك للمشروعات فى مصر والتى وصلت إلى نحو مليار يورو، معربة عن تقدير البنك البالغ للتعاون مع مصر .





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، ان هذه التصريحات جاءت خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، وخالد حمزة، نائب مدير البنك فى مصر، وعدد من مسئولى البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.





حضر الاجتماع الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولى.





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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن رئيسة البنك أشادت بالتعاون القائم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومتابعة الوزيرة الحثيثة لكل الملفات محل التعاون، وهو ما أسهم فى سرعة إنجاز الأعمال بسهولة ويسر، كما أثنت على اهتمام مصـر بمشروعات التعافي الأخضر، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع رؤية البنك الأوروبي، حيث يستهدف البنك الوصول بنسبة المشروعات الخضراء المنفذة إلى ٢٥٪؜ من إجمالى المشروعات التى ينفذها بحلول عام ٢٠٢٥، وكذلك أبدت ترحيبًا بالتعاون مع الشركات المصرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية، وتمويل المشروعات فى أفريقيا.





من جانبه ، وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع التهنئة لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توليها المنصب، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار الزخم المتنامي فى علاقة مصر مع البنك، لا سيما خلال خطة عمل البنك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٥.





وأشاد رئيس الوزراء ، بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرا، وأوضح مدبولى أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيًا، لا سيما وأن البيئة هى إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية.





كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر لتوجه البنك نحو استكشاف الفرص فى أفريقيا، مؤكدًا وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر والبنك فى هذا المجال، فى ضوء الخبرات الواسعة التى تمتلكها الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات كبيرة فى عدة دول بالقارة.



