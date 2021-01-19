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برلمان

نائبة ترد على تحية وزير التعليم العالي لشهداء الأطقم الطبية: معاشاتهم 500 جنيه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:14 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، النائبة غادة علي، إن القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر، هم الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر ما يتراوح بين 5 لـ 8 أبحاث علمية في دوريات عالمية، وفي المقابل لا يحصلون على أي عوائد.

وتساءلت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في تعليقها على كلمة وزير التعليم العالي: "كيف نطالبهم باستكمال البحث العلمي، في ظل عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم مابين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي في تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة".

واستطردت مخاطبة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قائلة: "أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه لـ 1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم".

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، شهدت توجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا : من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".
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