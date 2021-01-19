نائبة ترد على تحية وزير التعليم العالي لشهداء الأطقم الطبية: معاشاتهم 500 جنيه

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، النائبة غادة علي، إن القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر، هم الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر ما يتراوح بين 5 لـ 8 أبحاث علمية في دوريات عالمية، وفي المقابل لا يحصلون على أي عوائد.





وتساءلت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في تعليقها على كلمة وزير التعليم العالي: "كيف نطالبهم باستكمال البحث العلمي، في ظل عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم مابين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي في تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة".





واستطردت مخاطبة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قائلة: "أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه لـ 1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم".



