بإجمالي زاد عن 93 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يناقش التقرير السنوي لـ"الأورمان"

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير السنوي لمساهمات ومجهودات الجمعية "خلال 2020 "،والذي عرضه الأستاذ إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، حيث بلغ إجمالي أعمال وجهود ومساهمات الجمعية 93 مليونا و170 ألف جنيه، والتي استفادت منها محافظة بني سويف على مدار العام الماضي 2020، وشملت العديد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية مثل إعمار القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات صغيرة وتحمل تكلفة إجراء عمليات جراحية في القلب والعيون وتوزيع المساعدات العينية من اللحوم والبطاطين والملابس والأجهزة التعويضية وغيرها من المجالات الخيرية التكافلية.





وبحسب التقرير فقد قامت الجمعية بإعادة تأهيل 848 منزلًا للفئات الأولى بالرعاية بإجمالي 41 مليونًا و470 ألف جنيهًا، ورفع كفاءة 11 مسجدًا بإجمالي تكلفة 5 مليون و722 ألف جنيهًا ، وتوفير 301 قطع أثاث بقيمة 9 مليون و30 ألف جنيهًا ، وتقديم 173 قرضا بإجمالي 1 مليون و211 ألف جنيهًا ، والمساهمة في إجراء 95 عملية قلب مفتوح و14 عملية للمكفوفين بــ 2 مليون و544 ألف جنيهًا، وتوزيع 2 رأس ماشية بــــ 64 ألف جنيهًا ، و38 ألف كرتونة مواد غذائية " كراتين رمضان" بــ 8 مليون و360 ألف جنيهًا، و12 ألف بطانية ولحاف بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه.





وجرى توزيع لحوم أضاحي بقيمة 5 مليون و100 ألف جنيهًا ( 37 عجل بـــ 42.5 طن)، و200 طن لحوم مجمدة بقيمة 15 مليون جنيه، وعمل 211 وصلة مياه بتكلفة مليون و110 ألف جنيه تقريبًا، وتوزيع 11 ألف و650 قطعة ملابس بقيمة 1 مليون و165 ألف جنيه ، وتوزيع 41 من الأجهزة التعويضية بـ 111 ألف جنيهًا ، بجانب مساعدات لتجهيز فتيات أيتام للزواج وتوفير أكشاك وتوزيع هدايا بمناسبة بيوم اليتيم، بإجمالي 91 ألف جنيه.



