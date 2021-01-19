محافظ أسيوط يبحث حل مشكلات قري الظهير الصحراوي بالقوصية وديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قريتي الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة" بمركزي القوصية وديروط وذلك للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات لتنمية وتطوير تلك القرى وحل مشكلاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بايجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظات.





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رافقه خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط.













حيث بدأ المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية مير الجديدة بمركز القوصية والتي تم انشائها على مساحة 530 فدانا وتفقد بعض منازل القرية وبعض المرافق والخدمات التي تم انشائها بها والتقى بعض الأهالي المقيمين بها واستمع إلى أهم مشكلات القرية وطلباتهم معلنًا تذليل كافة العقبات لتطوير الخدمات والمرافق بالقرية وتشجيع المواطنين على الإقامة بها واستصلاح الأراضي المخصصة لهم لافتًا إلى أن قرية مير الجديدة تشتهر بوجود زراعة الخضراوات مثل الطماطم والخيار والثوم والبصل والكوسة وغير من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد قرية دشلوط الجديدة بمركز ديروط والتي اقيمت على مساحة 199 فدانا وتفقد بعض البيوت الريفية التي تم انشاؤها بها وبعض المرافق والخدمات بها مثل المدرسة والمسجد والمباني الإدارية والخدمية والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل لعدم اشغالها بالسكان والتقى بعض أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم وأهم المشكلات لافتًا إلى إنه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها وإقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.







