ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:30 م
أول تعليق من الرئاسة
أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغ
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعربت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الدعوات الغربية للإفراج عن السياسي المعارض الكبير أليكسي نافالني، مشيرة إلى أن دعواته لتنظيم احتجاجات حاشدة مثيرة للقلق.

وجاءت هذه التصريحات على لسان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، للصحفيين في أول رد فعل للكرملين على اعتقال نافالني، الأحد الماضي عندما عاد إلى روسيا من ألمانيا.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قال بيسكوف إن الكرملين "منزعج" أيضا من دعوات نافالني لتنظيم احتجاجات "غير قانونية" بعد أن أمر بسجنه لمدة 30 يوما يوم الاثنين.

وأكد الكرملين أن مزاعم خشية بوتين من نافالني هراء لا أساس لها.

وكان نافالني قد دعا في خطابه المسجل بمركز الشرطة بمدينة خيمكي، الشعب إلى عدم الخوف من المشاركة في الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن خروج الناس إلى الشارع هو الشيء الذي لا يمكن تجاهله.

واعتقلت‭ ‬سلطات‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭ ‬نافالني‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬تسميم‭.

وحطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيريميتييفو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.

ولاقى اعتقال السلطات الروسية لنافالني الكثير من الإدانات والانتقادات الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة، قرار روسيا اعتقال أليكسي نافالني. نلاحظ بقلق بالغ، أن اعتقاله، كان التصرف الأخير في سلسلة من محاولات إسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى، وكذلك إسكات الأصوات المستقلة التي تنتقد السلطات الروسية".

كما دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني فورا.

ودعا أيضا  وزير خارجية كندا مارك غارنو، إلى "الإفراج الفوري" عن نافالني.

اعتبر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه "ينبغي الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل الأحد في موسكو.

وكانت إدارة السجون الروسية أكدت أن نافالني انتهك شروط وقف تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه قبل أعوام، حيث  أنّ نافالني "مطلوب منذ 29 ديسمبر 2020، بسبب مخالفته المتكرّرة لإطلاق سراحه المشروط"، وأنّه سيبقى في التوقيف الاحتياطي إلى حين صدور قرار من المحكمة.

وقد أدين نافالني بتهم اختلاس، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ عام 2014.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

اعتقال نافالني يثير غضب العالم.. هجوم دولي عنيف على روسيا.. وموسكو ترد

اعتقال نافالني .. من هو أشهر خصوم بوتين العائد من ألمانيا؟.. صور

محكمة روسية تأمر بسجن المعارض نافالني شهرًا

بعد قرار سجنه.. المعارض الروسي يدعو الشعب للنزول في مظاهرات ضد الحكومة

ترشيحاتنا

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

شاهد.. ما فعله زلزال الأرجنتين المرعب ليلًا

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور