محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المستشفيات للتفتيش على عمل شبكات وأسطوانات الأكسجين وتخزينها

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل.









وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية بهدف مراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين والحرص على عدم إهدار الموارد والإمكانات المتاحة دون الاستفادة منها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار به وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بالقطاع الصحي وما يقدمونه من جهود مضنية ومتابعتهم المستمرة لموقف الأكسجين الطبي أولًا بأول تحسبًا لأي طارئ ولضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين والمرضى خاصة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





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