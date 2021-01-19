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محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المستشفيات للتفتيش على عمل شبكات وأسطوانات الأكسجين وتخزينها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل. 


وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية بهدف مراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين والحرص على عدم إهدار الموارد والإمكانات المتاحة دون الاستفادة منها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وردع كل من تسول له نفسه الإضرار به وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بالقطاع الصحي وما يقدمونه من جهود مضنية ومتابعتهم المستمرة لموقف الأكسجين الطبي أولًا بأول تحسبًا لأي طارئ ولضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين والمرضى خاصة مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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وأوضحت هالة محمود، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة بتنظيم حملات تفتيشية على عدد من المستشفيات بالمحافظة، للتأكد من صلاحية الشبكات ومحابس وخزانات وعدادات واسطوانات الأكسجين ومتابعة تخزين وإمداد المرضى، بالإضافة إلى الاطمئنان على اتباع تلك المستشفيات الاشتراطات البيئية السليمة والالتزام بها، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك بمشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة أسيوط، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية مؤكده على استمرار شن تلك الحملات وفقًا لخطة وبرنامج زمني للتفتيش على المنشآت الصحية.
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