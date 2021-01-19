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أخبار البلد

لتعزيز الدمج المجتمعي.. التضامن تنظم عددا من الرحلات لأبناء دور الأيتام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، وذلك في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية.
 

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، بدأت أولى الرحلات التعريفية أمس، الاثنين، لعدد من المؤسسات الوطنية استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، وذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف اللواء دكتور هبة ابو العمايم، مستشار الرقابة والتفتيش.


وجرى اصطحاب 30 طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علميًا وسلوكيًا.


واستقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم حول تجربتهم وما شاهدوه في الرحلة، كما أكدت على أهمية تعزيز  روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والأطفال.


وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية خاصة للشباب، وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، كما أكدت أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التي يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع. 
لتعزيز الدمج المجتمعي.. التضامن تنظم عددا من الرحلات لأبناء دور الأيتام
لتعزيز الدمج المجتمعي.. التضامن تنظم عددا من الرحلات لأبناء دور الأيتام
لتعزيز الدمج المجتمعي.. التضامن تنظم عددا من الرحلات لأبناء دور الأيتام
لتعزيز الدمج المجتمعي.. التضامن تنظم عددا من الرحلات لأبناء دور الأيتام
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