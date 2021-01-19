رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على خلفية قرار رئيس المجلس بغلق باب المناقشة، أثناء مناقشة بيان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار.









واعترض عدد من الأعضاء على عدم منحهم الكلمة، على الرغم من التسجيل، إلا أن رئيس المجلس أكد أنه يطبق اللائحة.









وطالب رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالتعقيب على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة.









وفي بداية الجلسة، أعلن حنفي جبالي، تلقيه 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك 81 طلبا آخرا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام في الجلسة المقرر لهما الحضور في جلسة اليوم.









وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أن سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.









وأكد حنفي جبالي، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلا: "لذا على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش".











