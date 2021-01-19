البيئة والعربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد يبحثون إنشاء أول مصنع تدوير مخلفات النخيل

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء "محمد الزملوط" محافظ الوادي الجديد، تعزيز التعاون في عدد من مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات حماية البيئة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وتناولت المباحثات الشراكة بين البيئة والعربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد ، لإنشاء أول مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد ، كما تم دراسة نتائج نجاح التجربة العملية لتصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل ، حيث تم تكليف احدي الشركات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الأخشاب بتنفيذها على كمية من مخلفات النخيل ( سعف النخيل )، تم ارساله من محافظة الوادي الجديد ، وقد ظهرت نتائج التصنيع والإختبارات تشير إلى نجاح تصنيع الخشب المضغوط MDF بجودة عالية من سعف النخيل.





في هذا الصدد ، فقد أكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد" ، أن البيئة تحظي بإهتمام القيادة السياسية وقد أصبحت من الأولويات الوطنية مشيرة إلى حرص وزارة البيئة لدعم كافة الجهود القائمة حاليا بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع للإستفادة من جريد ومخلفات النخيل لإنتاج أخشابMDF.





وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون الوثيق بين العربية للتصنيع ووزارة البيئة للإستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع مواد ذات قيمة مضافة تستفيد من خامات محلية وتحل مشكلات بيئية، موضحا أ ن تأسيس مصنع إنتاج الأخشاب من جريد النخيل سيساهم في تخفيض التلوث البيئي ، كما أنه يستخدم خامات محلية مهدرة سيعود تصنيعها بعائد مجزي للفلاح والمصنع .





من جانبه، أكد " التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن تحقيق الإستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل، خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.





وأشاد "التراس" بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعي صناعي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وتحقيق الإستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل.





كما أشار رئيس العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق علي إنشاء مصنع لألواح اخشاب MDF من مخلفات النخيل في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويا، مضيفا أن المشروع يحقق جدوي إقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خشب MDF ، بالإضافة إلي الفوائد البيئية للإستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.





وأوضح التراس ان انتاج المصنع يساعد في تقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج ، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراد الخشب MDF حوالي 200 مليون دولار سنويا ، في الوقت الذي يتم فيه شراء 400 ألف متر مكعب من خشب MDF لتلبية إحتياجات السوق المحلي.





وبدوره أكد " الزملوط" علي أهمية التعاون والشراكة ، مع وزارة البيئة والعربية للتصنيع في مجال مشروعات فرم النخيل وتأسيس مصنع لإنتاج أخشاب MDF ,مشيرا ان عدد النخيل بمحافظة الوادى الجديد يبلغ حوالي 2.43 مليون نخلة وجارى زراعة 2 مليون نخلة أخري طبقا لتوجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسى".



