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محافظات

الغضبان يسلم عقود الإسكان الاجتماعي لعدد من الشباب المستحقين بالمرحلة الثالثة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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كتب مجمد الغزاوى
سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عدد من عقود الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعي للمستحقين من الشباب ومحدودي الدخل، وذلك بمقر المشروع في مدينة بورفؤاد. 

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشطيب الوحدات السكنية على أعلى مستوي حتى لا يتحمل الشباب نفقات عقب تسلمها، مطالبا المستحقين بالفخر بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وعدم السماح لأحد بالمتاجرة بهم لأن جميع الأجهزة التنفيذية تهدف في المقام الأول لصالح المواطن، ومؤكدا على أنه يجري  توفير كافة الخدمات اللازمة لسكان المشروع. 

وأكد محافظ بورسعيد أن ما تحقق بمشروع الإسكان الاجتماعي يعد إنجازًا كبيرًا بالمشروع الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز في واحدة من أجمل وأهم المناطق على مستوى العالم، والمطلة علي قناة السويس وميناء شرق بورسعيد. 

وشهد الاحتفالية المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد.


فى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اعمال تطوير التي تجري بمحيط منفذ النصر المطور بعد ان تم تطويرة وتوسعة  محيطة بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل  بعد ان  تم اغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركى المطور رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الاعمال التي تتم بعد ان تم الانتهاء من توسعة محيط المنفذ وإزالة العشوائيات من المنطقة .

وأشار المحافظ ان منفذ النصر الجمركى المطور  يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى ، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والأزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.
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