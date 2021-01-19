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أصل الحكاية

مراسم عسكرية وسجادة حمراء وعفو رئاسي.. حفلة وداع خاصة لـ ترامب وهذه تفاصيلها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:30 م
حفلة وداع خاصة لـ
حفلة وداع خاصة لـ ترامب
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سمر صالح
يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب تنظيم مراسم وداع عسكرية رسمية في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، قبل 4 ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.


وسينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته كرئيس للولايات المتحدة الـ 45 غدًا، الأربعاء، بعد 4 سنوات مضطربة وغير تقليدية قضاها في البيت الأبيض.


ومن المتوقع أيضًا أن ينحرف ترامب خلال يومه الأخير في منصبه كرئيس لـ أمريكا عن التقاليد المقبولة في واشنطن ويعتزم إقامة حفل وداع خاص في قاعدة عسكرية قبل 4 ساعات فقط من تنصيب جو بايدن كرئيس الـ 46.


وقالت مصادر مقربة من ترامب، إنه لن يلتقي هو زوجته ميلانيا بالرئيس القادم جو بايدن وزوجته، وإن الاثنين سيستقبلهما رئيس موظفي البيت الأبيض "تيموثي هارليت"، الذي أحضره ترامب معه قبل أربع سنوات.


ولا ينوي ترامب الاتصال ببايدن قبل حفل تنصيبه في مبنى الكابيتول غدًا ، ويبتعد أيضًا عن الممارسة المعتادة المتمثلة في ترك رسالة إلى الرئيس القادم في مكتبه بالبيت الأبيض.


في صباح يوم حفل التنصيب، من المتوقع أن يقلع ترامب في مروحية الرئاسة "مارين 1" من البيت الأبيض، وتم تعزيز قوات الأمن في الأيام الأخيرة وأغلقت العديد من الشوارع في وسط العاصمةواشنطن خوفًا من تهديد أمني وسط هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول قبل أسبوعين.


وبدأ فريق ترامب في الأيام الأخيرة، بنقل متعلقاته إلى قصر "مار أ لاجو" في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، ومن المتوقع أن يصبح النادي الخاص المملوك من قبل شركة ترامب مقر إقامة الرئيس المنتهية ولايته على الأقل في المستقبل القريب. 


وسيستخدم ترامب الطائرة الرئاسية للقوات الجوية 1 للمرة الأخيرة للوصول إلى فلوريدا، وبحسب التقاليد، فإن الرئيس المنتهية ولايته يطلب الإذن من الرئيس القادم لاستخدام الطائرة بعد مراسم أداء اليمين ، من أجل العودة إلى الوطن. 


وسيقيم ترامب حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية قبل أربع ساعات من أداء بايدن اليمين كرئيس.


وكان ترامب يأمل في إقامة حفل عسكري أخير بالقرب من البيت الأبيض، على غرار تلك التي أقيمت لجميع الرؤساء الجدد من "رونالد ريجان" إلى "باراك أوباما"، ومع ذلك، قالت مصادر "البنتاجون" لموقع "Defense One" إنه لا توجد خطط لحفل مماثل للرئيس الخامس والأربعين.


وبدأ فريق ترامب مطالبة ضيوف الحفل بالوصول إلى القاعدة العسكرية المذكورة في وقت مبكر، ونصت الدعوة صراحة على ضرورة ارتداء  المشاركين بأقنعة الوجه والامتناع عن إحضار أسلحة أو متفجرات أو علامات الليزر أو مسدسات الألعاب.


وقال مصدر في الإدارة المنتهية ولايتها إن ترامب مهتم بحفل الوداع الخاصة، ويعتقد أنه يحق له الحصول عليه عند استقالته من الرئاسة ومن المتوقع وجود حارس علم وسجادة حمراء بالحفل.


ويعتزم ترامب منح عفو في آخر يوم له في منصبه لعدد من معاونيه، وهناك أمر برفع القيود التي فرضها وباء كورونا على القادمين إلى الولايات المتحدة من البرازيل والدول الأوروبية، وأصدر أيضًا اللوائح وشراء الطائرات بدون طيار من قبل الحكومة الفيدرالية. 

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