برلماني يطالب أسامة هيكل برد أموال رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوزير أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، برد كافة الأموال التي حصل عليها من رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.





وقال النائب "كيف لوزير يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين، أنا كنائب عن الشعب أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف".





وأضاف النائب إن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور وتحولت الوزارة إلى عبء على الشعب والحكومة، بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام.





وطالب بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي بقوة القانون لها الدور الأكبر، قائلًا إن هذه التشابكات تضرّ بالدولة.



