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رياضة

تشكيل الزمالك أمام الجونة.. تغيران وساسي ومصطفى محمد "دكة"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:01 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الجونة مساء اليوم في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .


وشهد التشكيل تغيران عن المباراة السابقة، حيث تواجد حازم إمام وشيكابالا بدلا من المثلوثي وعبد الله جمعة.

جاء التشكيل كالتالي:

 حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح 

خط الوسط : طارق حامد - إمام  عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف  أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.
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