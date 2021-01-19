تشكيل الزمالك أمام الجونة.. تغيران وساسي ومصطفى محمد "دكة"

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الجونة مساء اليوم في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
وشهد التشكيل تغيران عن المباراة السابقة، حيث تواجد حازم إمام وشيكابالا بدلا من المثلوثي وعبد الله جمعة.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – محمود شيكابالا
خط الهجوم : أشرف بن شرقي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأسامة فيصل وحسين فيصل ومصطفى محمد.