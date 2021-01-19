السفير الأمريكي في إسرائيل يشن هجومًا ضاريًا على بايدن

استعرض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل خلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





وقال فريدمان، وهو يهودي وحليف مقرب من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن "تعيينات بايدن في السياسة الخارجية تثير مخاوف بشأن تهديد البرنامج النووي الإيراني".





وأشار إلى أنه سيتم استبدال أوندي شيرمان بنائب وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الأمن الداخلي جيك سوليفان، ووزير الخارجية السابق جون كيري، وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة.





وقال:"الكل شارك هؤلاء الأفراد في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الدولية. عاد الفريق الإيراني جميعًا معًا. كان من المفترض أن إيران تنوي إصلاح نفسها، ونحن نعلم الآن أنهم لا يفعلون ذلك. لقد دمروا اليمن، وهاجموا الولايات المتحدة في العراق، وهاجموا إسرائيل من سوريا، ومولوا حزب الله، وهو أكبر تهديد لإسرائيل".





وأضاف:"بعد أكثر من خمس سنوات، أدركنا مرة أخرى أنهم مخادعون" ، متهمًا إيران بالكذب مع انتهاء مهمته في المستقبل القريب. "نعلم أنهم كانوا يكذبون عندما قالوا إن ليس لديهم بنية تحتية عسكرية لطموحاتهم النووية. آمل أن يعرف كل عاقل أنه لا ينبغي لنا العودة إلى الاتفاق مع إيران".



















