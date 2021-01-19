أمن غذائي لمصر.. مبادرة لـ زراعة 1.5 مليون فدان جديدة واستنباط أصناف جديدة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن هناك خطة للدولة للتوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية.





وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اهتمامًا من الرئيس السيسي والقيادة السياسية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الذي يمثل الأمن الغذائي للمواطن.





وتابع محمد القرش، أنه "في إطار التوسع الأفقي هناك مبادرة زراعة 1.5 مليون فدان جديدة مع استنباط وابتكار أصناف جديدة قادرة على مواجهة الظروف والمتغيرات المناخية في المناطق الزراعية الجديدة مما يعظم العائد من الاستثمار في القطاع الزراعي".





وأكمل محمد القرش أن "وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني لتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الزراعي".





ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنه "خلال جائحة كورونا استطعنا توفير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، كما تم تصدير الفائض عن احتياجاتنا للخارج".



