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أخبار البلد

الزراعة: دعم حدائق الحيوان بـ3 زرافات و3 ضباع و 3 الباكا خلال 2020

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:40 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة، تقريرا توضح فيه أهم أنشطة الوزارة فى مجال الحيوانات والماشية خلال عام 2020 والتى كانت من أهمها تحصين حوالي 5.5 مليون رأس ماشية ، بينما تم تحصين 24.1  مليون طائر تم ضد انفلونزا الطيور.


وفيما يتعلق بدعم حدائق الحيوان والحفاظ على الحياه البرية، تم دعم حدائق الحيوان ب 3 زرافات، و3 ضباع، و 3 الباكا، كما تم انشاء  وافتتاح حديقة الطفل بحديقة حيوان الجيزة.


 كذلك تم تنفيذ 15 مصادرة لمكافحة تهريب الحيوانات البرية،  نتج عنها ضبط: 174 كروان صحراوي، 113 ببغاء افريقي ، 14 طائر زينة ، 5 محنطات، 10 سلحفاة، 7.5 كجم من العاج ، 26 طائر بري مذبوح.

وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تصدير 314 رسالة من الحيوانات والطيور والزواحف الى الخارج واستيراد 35 رسالة، كذلك تم اكثار 1232  طائر  و  78 حيوان  بحدائق الحيوان، واصدار  25 ترخيصا  لمنشآت الحياه البرية.

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