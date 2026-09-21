انطلاق برنامج تدريبي لتقييم وإدارة مخاطر الكوارث البحرية وبناء القدرات الوطنية بالإسكندرية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي العربي المتكامل لتقييم وإدارة مخاطر الكوارث البحرية وبناء القدرات الوطنية، اليوم "الاثنين" بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي عدد من الدول العربية.

وافتتح فعاليات البرنامج الدكتور علاء عبدالواحد عبدالبارى نائب رئيس الأكاديمية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، حيث رحب بالمشاركين والوفود العربية، ونقل إليهم تحيات رئيس الأكاديمية وتمنياته بتحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج الذي يستمر على مدار أربعة أيام.

وأكد نائب رئيس الأكاديمية أن استضافة البرنامج تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الأكاديمية في دعم منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في المجالات البحرية، وتوظيف خبراتها العلمية والفنية والتدريبية في دعم قضايا الأمن والسلامة البحرية والحد من مخاطر الكوارث.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية من خلال إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، حيث سبق عقد اجتماع تنسيقي للبرنامج بمقر الأكاديمية عام 2025، أعقبه تنظيم برنامج تدريبي وتطبيقات محاكاة بمدينة العقبة في فبراير 2026، وصولًا إلى البرنامج الحالي الذي يركز على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم وإدارة مخاطر الكوارث البحرية.

وتتزايد أهمية البرنامج في ضوء تنوع وتشابك المخاطر التي تواجه البيئة البحرية والموانى، وما تفرضه من ضرورة تطوير منظومات متكاملة لإدارة المخاطر، تقوم على الوقاية والاستعداد والتقييم المبكر، إلى جانب رفع كفاءة آليات اتخاذ القرار والاستجابة للطوارئ.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات والجلسات التدريبية والتطبيقات العملية التي تتناول خطط الطوارئ والاستعداد، وإدارة الحوادث، وتقييم المخاطر، ودعم اتخاذ القرار، فضلًا عن تحليل عدد من الحوادث الواقعية، وتنفيذ تدريبات محاكاة تستهدف اختبار جاهزية المشاركين وتعزيز قدراتهم على التعامل مع السيناريوهات المختلفة للكوارث البحرية.

ويستمر البرنامج على مدار أربعة أيام، متضمنًا مجموعة من المحاضرات والجلسات التدريبية والتطبيقات العملية وتمارين المحاكاة، بما يوفر منصة عربية متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة مخاطر الكوارث البحرية والاستجابة لها.