رئيس حي العجوزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها

عقد حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وتذليل المعوقات التي تواجههم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بضرورة الانتظام في عقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم وفق اللوائح والقوانين المتبعة.

وأكد الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، خلال ترؤسه الاجتماع الذي شهد مناقشة 10 طلبات للمواطنين، حرص أجهزة الحي على الاستجابة السريعة لكافة المشكلات واتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع الإدارات المختصة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأهالي ورفع المعاناة عنهم في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.