الدوري المصري.. الزمالك يهدر والجونة يتراجع في أول 20 دقيقة من المباراة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحرز الهدف الأول في اللقاء ولكن تمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء .



