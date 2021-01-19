التليفونات يفوز على بني سويف في كأس مصر بـ ديربي المحافظة

نجح الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه بنى سويف الرياضى وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب منتجع الأسيوطى سبورت الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر . منافسات





وشهدت المباراة حرص كلا الفريقين على التقاط الصور التذكارية قبل بداية المباراة والتأكيد على جو الأخوة بين الفريقين .





وأضاع لاعبو بنى سويف العديد من الفرص المحققة بالشوط الاول وتألق احمد معوض حارس مرمى التليفونات ، وجاء هدف التليفونات الوحيد عن طريق أديمولا عزيز بالشوط الثانى بالدقيقة 31 .





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التليفونات بدأ المباراة بتشكيل مكون من احمد محمود معوض وأحمد مصطفى واسلام مصطفى وأحمد أباظة وأحمد شعبان وبلال احمد ومحمد جمال وأحمد فكرى وعبد الرحمن يوسف وجيروم أودى وهيثم جميل .





وحصل اسلام مصطفى على الكارت الاصفر . فيما بدأ بنى سويف المباراة بتشكيل مكون محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب ومحروس محمود وهشام شحاته ومحمود بكرى وأحمد امين ومحمود فرج وبلال زكريا وطه نادى ومحمد اشرف ،





وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود رشدى ومحمد مدبولى وسيد ابو خاطر وأحمد صبحى وشوقى صلاح مراقب مسابقات .







