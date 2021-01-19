تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.. اعرف الموعد الجديد

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المصري مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة من مساء الجمعة 26 فبراير المقبل باستاد برج العرب، نظرا لوجود أعمال صيانة بالاستاد في الموعد المحدد مسبقا للمباراة.





وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على فريق قليوب، بستة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.





وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مجموعة اللاعبين الذين لم يلعبوا لقاء طلائع الجيش، الذي أقيم مساء أمس بالجولة الثامنة للدوري، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف. سجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من أحمد غنيم، وماكسويل باكوه، وضياء قنديل، وأحمد أمين أوفة، ومحمود صقر، وعاشور الأدهم، في الدقائق 23 و 33 و 39 و 61 و 72 و 77 على التوالي.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة.