شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

اعلنت شركة Tata الهندية لصناعة السيارات عن طرح سيارة جديدة هى Safari ، لتنافس سيارة المهام الصعبة رباعية الدفع Land Rover ، من خلال تصميمها القوى والحديث .

واوضحت شركة Tata الهندية ان السيارة Safari الجديدة تم تصميمها بهيكل أكثر انسيابية و مجهز بسقف بانورامي كبير مختلف و أكثر عصرية، وهى تعتبر نسخة مطورة من سيارتها Tata Harrier crossover الأخيرة .

وستستمد السيارة Safari الجديدة قوتها من نوعين محركات، اولهما محرك Kroytec توربينية بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانا، ومحركات بعزم 140 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بـ 6 سرعات من تطوير شركة هيونداي،

السيارة Safari Tata بنيت على منصات Omegarc المطورة عن منصات D8 التي حصلت عليها Discovery Sport وRange Rover Evoque الحديثة .

وتاتى السيارة Safari Tata بهيكل خارجى بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بارتفاع 178 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 247 سنتيمترا ، و 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، بالمقصورة الداخلية لها .

وحصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشتين واحدة تعمل باللمس ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت القمرة بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

أما عن سعر السيارة Safari Tata الذى اعلنت عنه الشركة فيصل الى 19 ألف دولار فقط ، وهو اقل بكثر من سعر السيارة Range Rover .