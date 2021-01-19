ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:03 م
Safari
Safari
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة Tata الهندية لصناعة السيارات عن طرح سيارة جديدة هى Safari ، لتنافس سيارة المهام الصعبة رباعية الدفع Land Rover ، من خلال تصميمها القوى والحديث .

واوضحت شركة Tata الهندية ان السيارة Safari الجديدة تم تصميمها بهيكل أكثر انسيابية و مجهز بسقف بانورامي كبير مختلف و أكثر عصرية، وهى تعتبر نسخة مطورة من سيارتها Tata Harrier crossover الأخيرة .

وستستمد السيارة Safari الجديدة قوتها من نوعين محركات، اولهما محرك Kroytec توربينية بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانا، ومحركات بعزم 140 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية  أو أوتوماتيكية بـ 6 سرعات من تطوير شركة هيونداي،

السيارة Safari Tata بنيت على منصات Omegarc المطورة عن منصات D8 التي حصلت عليها Discovery Sport وRange Rover Evoque الحديثة .

وتاتى السيارة Safari Tata بهيكل خارجى بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بارتفاع 178 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 247 سنتيمترا ، و 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، بالمقصورة الداخلية لها .

وحصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشتين واحدة تعمل باللمس ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت القمرة بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

أما عن سعر السيارة Safari Tata الذى اعلنت عنه الشركة فيصل الى 19 ألف دولار فقط ، وهو اقل بكثر من سعر السيارة Range Rover .

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

لاندروفر landrover تطرح رنج روفر فيلار 2021 range rover velar هايبرد.. صور

انطلاق روفر ايفوك 2021 رسميا في الولايات المتحدة.. صور

لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر الجيل الجديد قبل طرحة رسميا.. صور

ترشيحاتنا

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

قبل الانتقال إلى البيت الأبيض.. بايدن يودع أنصاره باكيا

الأهلي وصيفا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الجونة

تامر أمين يكشف مفاجأة عن إصابة وليد سليمان والمشاركة فى مونديال الأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن

علاج للأرق وعدم النوم نهائيًا