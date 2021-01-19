تحصين 40620 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 40620 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 5 أسواق، 9 رياشات، ومعاينة 10 مزارع، وسحب 112 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 20 تصريح نقل طيور، بإجمالي 47000 طائر.





ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

‏ ‏

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية، وأنفلونزا الطيور مستمرة، فضلًا عن الحملات الإرشادية لحث المواطنين علي تربية كتاكيت عمر يوم واحد.



