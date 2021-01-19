الأهلي وصيفا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الجونة

وجاء ترتيب الدوري المصري:





1 - الزمالك 19 نقطة.

2 - الأهلي17 نقطة.

3 - الجونة 15 نقطة.

4 - مصر المقاصة 13 نقطة.

5 -بيراميدز 12 نقاط.

6 - سيراميكا كليوباترا 11 نقطة.

7- المصري البورسعيد 10 نقاط.

8-إنبي 10نقاط.

9- البنك الأهلي 8 نقاط.

10- سموحة 8 نقاط.

11- الاتحاد السكندري 8 نقاط.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة الدوري منفردا برصيد 19 نقطة بينما جاء الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة





بد أ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء .