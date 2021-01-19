تخفيض الرسوم للنصف للمتدربين من ذوي القدرات الفائقة بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية

أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية عن تخفيض رسوم الدورات إلى النصف 50% للمتدربين من ذوي القدرات الفائقة.





ويأتي هذا بناءً على توجهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة المركز للفئات الخاصة والذي يأتي دعما لتوجه الدولة المصرية في إحاطة هذه الفئة المميزة بمظلة الرعاية الكاملة والمساعدة في تيسير كل الإمكانيات التي تكفل لهم التمتع بكافة حقوقهم.



