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تعليم

تخفيض الرسوم للنصف للمتدربين من ذوي القدرات الفائقة بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة المنوفية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:36 م
مركز الدراسات الإستراتيجية
مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية
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مروة فاضل
أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية عن تخفيض رسوم الدورات إلى النصف  50% للمتدربين من ذوي القدرات الفائقة.

ويأتي هذا بناءً على توجهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة المركز للفئات الخاصة والذي يأتي دعما لتوجه الدولة المصرية في إحاطة هذه الفئة المميزة بمظلة الرعاية الكاملة والمساعدة في تيسير كل الإمكانيات التي تكفل لهم التمتع بكافة حقوقهم. 

المركز تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام على المركز وهدى عبد السلام مدير عام المركز وميرال الجويش مدير التدريب بالمركز.
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