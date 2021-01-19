تعرف على حصاد مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر لمجموعة الصعيد

أسفرت نتائج الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر عن فوز فريق الألومنيوم على فريق أهلي المنشاه بهدفين نظيفين ،سجلهما مؤمن محسن ومراد صبرى .





وفاز فريق سوهاج على فريق قنا بثلاثية نظيفة ، وتغلب بترول أسيوط علي أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف دون رد سجلهم محمود كمال ،وعلي الفرارجى وأحمد يونس .





وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، على فريق أخميم السوهاجي ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي المنيا الجديدة .





وتمكن لاعبو المنيا من السيطرة مبكرا على اللقاء وإحراز 3 أهداف خلال أول 20 دقيقة افتتحها المهاجم عمرو عثمان برأسية مميزة ، ثم هدفا آخر للاعب كامل احمد ، وبعدها بقليل هدف ثالث لمحمود عاطف ميسي ، ليسجل بعدها أخميم هدفا وينتهي الشوط الأول 3/1 للمنيا .





وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو أخميم من تسجيل هدفًا آخر .





كما تغلب القوصية على فريق ديروط بركلات الترجيح ٣/٢ ،بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدفين لمثلهم .





وتخطى فريق أبوتيج نظيرة فريق الفيوم بهدف حسن هاشم .





وتغلب فريق المراغة على فريق المدينة المنورة بركلات الترجيح ٣/٢بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله.





وفاز فريق كيما أسوان على فريق الزهراء بثلاثة أهداف نظيفة ،وفوز طهطا على فريق راس غارب بهدفين لهدف .





وفاز فريق تليفونات بنى سويف على فريق بنى سويف بهدف دون رد ،ليلتقي فريق فريق التليفونات فريق المنيا في الدور المقبل .









ونجح فريق لاڤيينا فى الفوز خارج ملعبه على فريق الواسطى ضمن مبارايات الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر بهدف أحرزه محمد كيتو فى الدقيقة 10 من احداث اللقاء ليصل كيتو للهدف الرابع له فى مسابقة الكأس وله نفس الرصيد فى بطولة دورى القسم الرابع





جدير بالذكر أن لاڤيينا سيواجه أبوتيج الذى فاز على الفيوم بهدف .





وفاز الشرقية للدخان على المرج بثلاثة أهداف لهدف ، كما تخطي فريق حدائق الأهرام فريق الإعلاميين بضربات الجزاء الترجيحية ٥/٤ بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة تعادلا سلبيا .