محلل سياسي يتحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة في أمريكا

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن هناك حالة من القلق خوفا عن ماذا سيحدث بعد تنظيم "جو بايدن"، وهذا يدل على أن الكتلة الانتخابية للرئيس ترمي عن رفضهم بسرقة الانتخابات.





وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الغضب في الداخل الأمريكي.





ونوه بأن استبعاد 12 جندي أمريكي من حفل التنصيب بسبب ميولهم المتطرفة يعتبر كارثة حقيقية، مؤكدا أن أمريكا تجري تدقيقا في الجنود المسؤولين عن حماية الكونجرس خوفا من تهديدات أمنية.



