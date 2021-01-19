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محلل سياسي يتحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة في أمريكا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:57 م
ترامب
ترامب
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن هناك حالة من القلق خوفا عن ماذا سيحدث بعد تنظيم "جو بايدن"، وهذا يدل على أن الكتلة الانتخابية للرئيس ترمي عن رفضهم بسرقة الانتخابات.

وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الغضب في الداخل الأمريكي.

ونوه بأن استبعاد 12 جندي أمريكي من حفل التنصيب بسبب ميولهم المتطرفة يعتبر كارثة حقيقية، مؤكدا أن أمريكا تجري تدقيقا في الجنود المسؤولين عن حماية الكونجرس خوفا من تهديدات أمنية.

وأوضح أن هذه الاحتفالية يشوبها الكثير من الغموض والسحب السوداء، مشيرًا إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يريد مصلحة الحزب، واعتقد أنها مناورة سياسية، لافتًا إلى أن هناك دول خارجية قامت بتمويل مقتحمي الكونجرس.
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