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مرأة

8 علامات لا تغفليها مؤشر لإصابتك بتكيس المبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 10 من كل 100 امرأة تعانين من تكيسات المبيض إليك 8 علامات أنك تعانى تكيس مبيض يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 
1- مشاكل الدورة الشهرية
يمكن أن تسبب  أكياس المبيض فترات غزيرة أو غير منتظمة أو بقع دم.. تصاب بمشاكل الدورة الشهرية هذه إذا كان كيس المبيض ينتج الكثير من الهرمونات بحيث تبدأ بطانة الرحم في النمو.

2 - ألم في أسفل البطن
في بعض الأحيان تتمزق أكياس المبيض أو تتسبب في الالتواء ، وهو أمر مؤلم بشكل خاص. قد تشعر أيضًا بثقل في أسفل البطن أيضًا.

3 - انتفاخ المعدة
في بعض الأحيان ، تنمو أكياس المبيض بشكل كبير وتسبب الانتفاخ بسبب احتباس السوائل بسبب الاستجابة الالتهابية لجسمك. قد تشعر بعدم الراحة من الضغط حول منطقة معدتك.

4 - ألم مفاجئ
قد تشعر بتقلصات شديدة في أسفل البطن. تعاني بعض النساء من الغثيان وسرعة دقات القلب وحتى القيء. إذا كانت لديك هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور.

5- مشاكل المسالك البولية
إذا أصبح كيس المبيض لديك كبيرًا جدًا ، فإنه يضغط على الجهاز البولي ، مما قد يسبب مشاكل. ستشعر بضغط في مثانتك ، مما يجعلك تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرًا.

6- آلام الساق 
 يمكن أن تضغط أكياس المبيض على أعصاب الحوض ، والتي بدورها تسبب الألم في منطقة الورك أو الساق. عادة ما يكون الألم في جانب واحد فقط. قد تشعر أن الألم ينتقل إلى منطقة الفخذ أو البطن. 

7- فقدان الشهية
عندما يكون لديك كيس مبيض ، فقد تفقد شهيتك. قد يكون هذا بسبب الضغط على منطقة البطن ، مما يجعلك تشعر بالشبع والانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للتقلبات الهرمونية من كيس المبيض أن تزيل شهيتك أيضًا. تفقد الكثير من النساء الوزن.

8- آلام أسفل الظهر
 عندما يمتلئ الكيس بالسوائل ، فإنه يضغط على بطنك ، مما يزعج الدورة الشهرية بسبب التغيرات الهرمونية ، والتي قد تسبب الشعور بألم خفيف في أسفل ظه
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