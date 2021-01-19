ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد .. سرعة التوربين المجري توقف الماكينات وتصعد للدور الرئيسي بنتيجة 29-28

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تغلب المنتخب المجري على نظيره الألماني بعد معاناة بنتيجة 29 -28  في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى  بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 ، ويتأهل المنتخب المجري للدور الرئيسي بعد حصاد 4 نقاط . 

وجاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنتخب المجري على نظيره الألماني بفارق هدف وحيد بنتيجة 15-14 .

فيما جاءت نتيجة الشوط الثاني ليشهد مزيد من الندية من كلا الفريقين ليتعادلا 28-28  وفي أخر 9 ثواني يدخل المجر للدور الرئيسي على حساب الماكينات بنتيجة 29-28 .

وفاز منتخب المجر على أوروجواي بنتيجة 44-18  متقدم بعدد الأهداف عن المنتخب الألماني، مما يجعل المباراة أكثر صعوبة لرغبة الفريقين في الوصول إلى الصدارة ، لاسيما وأن المنتخب المجري ضمن التواجد في الدور الرئيسي من البطولة، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام ألمانيا .

وأنهى منتخب ألمانيا النسخة السابقة من بطولة العالم 2019 في المركز الرابع، كما أنهى بطولة أوروبا 2020 في المركز الخامس .

وحصد منتخب ألمانيا لقب بطولة العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1938 و1978 و 2007 .

بينما حققت ألمانيا لقب أوروبا مرتين من قبل عامي 2004 و 2016 والوصافة مرة والبرونزية مرة .

في المقابل أنهى منتخب المجر النسخة السابقة من بطولة العالم في المركز العاشر .

كان أفضل مركزين حققهما الفريق فضية نسخة 1986، والمركز الرابع  1997 .

كما حقق منتخب المجر المركز التاسع في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020 .

ومنذ الألفية الجديدة شارك منتخب المجر في سبع نسخ من بطولة العالم وغاب عن التواجد ضمن أفضل ثمانية فرق في العالم مرتين فقط أخرهم النسخة الأخيرة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يسعي لاستغلال ذكري تاريخية في افتتاح مونديال اليد 2021 أمام تشيلي

مباراة المتعة والإثارة.. الديوك تفوز على النرويج 28-24 في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لليد

ألمانيا تكتسح أوروجواي بمستهل مباريات المجموعة الأولى من مونديال اليد

المجر تهزم كاب فيردي في المجموعة الأولى من مصر 2021

مونديال اليد.. فرنسا تتقدم على النمسا 18 /17 في الشوط الأول

منتخب المجر يسحق أورجواي 44 / 18 في بطولة العالم لليد

ترشيحاتنا

سيكوباتي تصاعدي.. التحليل النفسي لنصاب انتحل صفة ضابط 40 عاما بالجيزة

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

ممعهوش اللضة.. اعرف ما هي اللضة والمعنى الأصلي للمثل

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

المنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا بخصوص السياحة الداخلية

تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.. اعرف الموعد الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت