مونديال اليد .. سرعة التوربين المجري توقف الماكينات وتصعد للدور الرئيسي بنتيجة 29-28

تغلب المنتخب المجري على نظيره الألماني بعد معاناة بنتيجة 29 -28 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، في سادس أيام مونديال كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 ، ويتأهل المنتخب المجري للدور الرئيسي بعد حصاد 4 نقاط .





وجاءت نتيجة الشوط الأول لصالح المنتخب المجري على نظيره الألماني بفارق هدف وحيد بنتيجة 15-14 .





فيما جاءت نتيجة الشوط الثاني ليشهد مزيد من الندية من كلا الفريقين ليتعادلا 28-28 وفي أخر 9 ثواني يدخل المجر للدور الرئيسي على حساب الماكينات بنتيجة 29-28 .





وفاز منتخب المجر على أوروجواي بنتيجة 44-18 متقدم بعدد الأهداف عن المنتخب الألماني، مما يجعل المباراة أكثر صعوبة لرغبة الفريقين في الوصول إلى الصدارة ، لاسيما وأن المنتخب المجري ضمن التواجد في الدور الرئيسي من البطولة، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام ألمانيا .





وأنهى منتخب ألمانيا النسخة السابقة من بطولة العالم 2019 في المركز الرابع، كما أنهى بطولة أوروبا 2020 في المركز الخامس .





وحصد منتخب ألمانيا لقب بطولة العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1938 و1978 و 2007 .





بينما حققت ألمانيا لقب أوروبا مرتين من قبل عامي 2004 و 2016 والوصافة مرة والبرونزية مرة .





في المقابل أنهى منتخب المجر النسخة السابقة من بطولة العالم في المركز العاشر .





كان أفضل مركزين حققهما الفريق فضية نسخة 1986، والمركز الرابع 1997 .





كما حقق منتخب المجر المركز التاسع في بطولة أوروبا الأخيرة عام 2020 .



