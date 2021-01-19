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عبد المنعم سعيد: خطاب بايدن في حفل التنصيب يركز على الإجراءات العملية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:30 م
جو بايدن
جو بايدن
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هاني حسين
قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن  سيركز في خطابه أثناء حفل التنصيب على الإجراءات العملية التي سوف يتخذها فور تنصيبه وسيبعد عن الشعارات.

وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بايدن أكد أنه لن يقوم بعمل فترة ثالثة لأوباما وأن إدارته ليست إدارة أوباما ولكنها إدارة بايدن.

وتابع عبد المنعم سعيد "في السنوات التي عمل فيها بايدن مع أوباما كانت هناك مسافة بين بايدن وأوباما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والحديث على أن بايدن هو امتداد أوباما أمر غير صحيح".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وجه الشكر إلى أنصاره في مدينة ديلاوير، وذلك قبل الانتقال إلى العاصمة واشنطن، للتنصيب. 

وظهر بايدن وهو يبكي أثناء خطاب وداعه إلى أنصاره في ديلاوير، قبل الانتقال إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه رئيسا للولايات المتحدة قائلا: "أنا فخور بكوني رئيسكم". 

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. 

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