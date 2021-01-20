مصطفى الفقي: هناك ثوابت للقضية الفلسطينية يجب إحياؤها.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، إن هناك ثوابت للقضية الفلسطينية يجب إحياؤها وهي لا تتعارض مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر والأردن دورهما مُتشابه في القضية الفلسطينية.





وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن مصر والأردن يمثلان نموذجاً للاحتكاك المباشر بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك التزامًا أدبيًا من مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية ويحاولون رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



