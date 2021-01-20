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مصطفى الفقي: هناك ثوابت للقضية الفلسطينية يجب إحياؤها.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:30 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، إن هناك ثوابت للقضية الفلسطينية يجب إحياؤها وهي لا تتعارض مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر والأردن دورهما مُتشابه في القضية الفلسطينية.

وأضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن مصر والأردن يمثلان نموذجاً للاحتكاك المباشر بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك التزامًا أدبيًا من مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية ويحاولون رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح مصطفي الفقي، أن مصر والأردن تسعيان لحل القضية الفلسطينية وزيارة الرئيس السيسي الي الأردن كانت لمناقشة القضية مع الملك عبدالله .
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