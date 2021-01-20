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رياضة

ميدو يضع لـ موسيماني خطة عبور الأهلي لـ الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:23 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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محمد رشاد
وضع أحمد حسام ميدو، مدرب ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خطة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعبور نادي الدحيل القطري بعدما أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت أمس الثلاثاء مواجهة قوية بين الفريقين.

وقال "ميدو" خلال تصريحات لقناة "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "الدحيل القطري أصعب فريق بين الثلاث فرق التي رشحت لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، هو من فرق القمة في الدوري القطري، ولديه محترفين جيدين جدًا، فريق قوي، ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "الأهلي إذا لعب بشكل منظم، وموسيماني لعب بتوازن بشكل أكبر عن الدوري، ستكون مباراة متساوية بين الفريقين".

وأضاف: "أحذر الأهلي من السرعات والأجنحة في فريق الدحيل، يجب أن يكون هناك تحفظ بعض الشيء من علي معلول ومحمد هاني في التقدم إلى الأمام".

وأردف: "الأهلي إذا لعب بنفس الشكل في الدوري بتقدم معلول وهاني ستكون مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك تريث وتحفظ بعض الشيء في المباراة".

وأتم: "غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس العالم الأندية سيكون مؤثرًا جدًا، لأنه يمتلك خبرات كبيرة جدًا".

يُذكر أن الأهلي سيواجه الدحيل يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب "المدينة التعليمية" في (الريان) بـ قطر، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
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