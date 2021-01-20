حسين السيد: شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات أكثر مما يتقاضاه في الزمالك

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة السابق بنادي الزمالك، أن الادارة نجحت في تمديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وفتوح وجنش؛ لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق.





وقال السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد" إن شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات اكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.





وأوضح ان شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل وأثبت أنه رمز زملكاوي كبير.



