رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد: فرصة مصر كبيرة رغم صعوبة المهمة

أكد علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن هزيمة المنتخب من السويد لا تقلل من الإمكانيات الفنية والبدنية للمنتخب الوطني.





وقال السيد، في تصريحات له اليوم: "لولا الظلم التحكيمي الواضح، وأخطاء التحكيم الفادحة، لكان الفوز حليفنا، ولقد طوينا هذه الصفحة، وبدأنا الاستعداد الجاد للمباريات المقبلة، والتي ستنطلق اليوم الأربعاء مع الاتحاد الروسي".





وأضاف :"اعتبر هذا اللقاء من اقوي المباريات نظرًا لقوة الخصم الروسي وظهر بمستوى طيب خلال الأدوار التمهيدية وحقق نتائج طيبه مع منتخبات بيلاروسيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية".





وتابع رئيس لجنة المنتخبات الوطنية:"لقد واجهتنا ظروف صعبة للغاية قبل انطلاق البطولة، بإصابة بعض اللاعبين بكورونا في شهر ديسمبر، ولكن تم شفائهم جميعًا وانتظموا في التدريبات للإعداد البطولة، هذا بجانب تأخر وصول اللاعبين المحترفين أثر بالسلب على الانسجام نوعًا ما، وكذلك عدم خوض مباريات ودية كافية، ولكنني نثق في إمكانيات لاعبينا وهم قادرون على تخطى الصعاب في المباريات المقبلة، وتحقيق طموح جماهيرنا للوصول إلى للدور التالي رغم صعوبة المهمة".





وكشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد عن مفاجأة انه كان مصاب بكورونا منذ فترة ولم يستطع ممارسة عمله الفترة الماضية وأنه دخل الفقاعة الطبية بداية من أمس الثلاثاء لممارسة عمله بعد أن شفي تمامًا من كورونا.





من جانب آخر ، خرج المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للمونديال من الفقاعة الطبية المرافقة للمنتخب الوطني لكرة اليد في توقيت غريب دون إبداء أي أسباب علي الرغم من ابتعاد الثنائي مؤمن صفا وعلاء السيد عن المنتخب بسبب مرضهما.





ورفض رئيس الاتحاد واللجنة المنظمة هشام نصر التعليق علي خبر خروجه من الفقاعة الطبية ومرافقة منتخب مصر وتوضيح من سيكون بديلا عنه حيث كان يقوم بدور رئيس البعثة ويحل الأزمات ويتحدث مع اللاعبين الذين يعتبرونه الأب الروحي لهم وليس رئيس اتحاد فقط.



