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سيارات

شاهد.. ماكلارين 620R تتحدى 720S سبايدر في سباق تسارع مثير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:23 ص
سباق تسارع
سباق تسارع
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كريم عاطف
نشرت قناة lovecars على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب سباق تسارع ومنافسة شرسة بين كل من السيارتين ماكلارين 620R  و 720S سبايدر، بعد أن أثبتت الأولى نفسها كخصم قوي في سباقات التسارع.

وانتصرت السيارة ماكلارين 620R على الكثير من المنافسين لها فى العديد من سباقات التسارع خلال الفترة الماضية ، لذلك أراد صناع الفيديو اثبات اى من هذه السيارتين هو الأقدر بالفوز بلقب الاسرع والاقوى ، فى حين أن السيارة 720S أكثر قوة، والسيارة 620R أخف وزنًا .

ولكن فى البداية قبل الخوض فى السباق، لابد أن نعرف أن السيارة 720S  سبايدر تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات بقوة 720 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران .

أما السيارة ماكلارين 620R تستمد قوتها من محرك أصغر سعة 3.8 لتر مزدوج التوربو بقوة 620 حصان و620 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أن الأخير أخف وزنًا بحوالي 80 كجم، لتحصل كلتاهما على نفس التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.9 ثانية.

ويظهر مقطع الفيديو ان بداية السباق كانت الافضلية للسيارة 620R على بداية أفضل، ويبدو أن سائق 720S كان بطيء الاستجابة بعض الشيء، مما يُعطي الأولى تقدمًا لائقًا، وبعد ذلك تعمل 720S على سد الفجوة.

ثم تفوقت 620R على 720S في سباق الربع ميل بزمن يبلغ 11.37 ثانية عند 214.2 كلم/سا، مقارنة بـ 11.49 ثانية عند 213.23 كلم/سا.

وتسارعت كلتا السيارتين من 0 إلى 100 كلم/سا، حيث تسارعت 620R بشكل أسرع بـ 0.01 ثانية من 720S، بزمن يبلغ 3.95 ثانية مقارنة بـ 3.96 ثانية لـ 720S .
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