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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: أتطلع إلى العمل عن كثب مع إدارة بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:59 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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على صالح
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة الجديدة.

وقال جونسون في بيان له "أهنئ بحرارة جو بايدن على تنصيبه التاريخي كرئيس 46 للولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل عن كثب مع إدارته الجديدة بينما نهزم كورونا - كوفيد 19 ونبني بشكل أفضل من الوباء".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "في معركتنا ضد كوفيد 19 وعبر تغير المناخ والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها ، فإن أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

واسترسل: "أتطلع إلى الترحيب به في Carbis Bay لحضور G7 و Glasgow في COP بينما نتكاتف لحماية كوكبنا، فقط من خلال التعاون الدولي يمكننا أن نتغلب حقا على التحديات المشتركة التي نواجهها".
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