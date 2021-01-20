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رياضة

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:49 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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يسرى غازى
يبحث اليوم الأربعاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادى الاهلي، وذلك بعدما تم إيقافه ٤ مباريات وتغريمه ماليا نظرا للأحداث الصادرة منه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام البنك الاهلي.

يأتي ذلك بعدما تقدم مسئولو النادى الأهلي، بالتماس خاص إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد عقوبة محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، بعد إيقافه لمدة 4 مباريات؛ بناءً على تقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلى الأخيرة.

وطلب مسئولو النادى الأهلى رسميًا، فى المذكرة الرسمية التى تم إرسالها إلى مسئولى اللجنة الثلاثية، تخفيف العقوبة على الحارس خاصةً أن الحكم لم يشهر أى كارت سواء الأصفر أو الأحمر ضد اللاعب بعد نهاية المباراة.

وتقدم الأهلي بعدة فيديوهات تتضمن المشاهد التى حدثت بعد المباراة؛ لتؤكد أن الحارس لم يرتكب أى خطأ ضد الحكم محمد سلامة نهائيًا.

وتعقد اليوم الأربعاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح الاثنين الماضي.

 كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول.

وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها. 

يذكر أنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع رؤساء أندية القسم الأول الذي كان مقررا له امس الثلاثاء إلى الساعة الثانية عشر ظهر  الاثنين المقبل 25 يناير الحالي وذلك لأعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم اغلاقه الأيام الثلاثة المقبلة.
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