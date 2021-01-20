في ظروف استثنائية.. تقرير عن مراسم تنصيب بايدن

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن مراسم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، حيث يؤدي جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "إعادة الوحدة" لشعب منقسم بعد أربع سنوات من حكم دونالد ترامب الشعبوي، ومنذ أول حفل تنصيب في العام 1789 مع الرئيس الأول جورج واشنطن لغاية تولي ترامب مهامه في 2017، ظل حفل التنصيب محطة بارزة في تقاليد الديمقراطية الأمريكية المتجذرة في تاريخ البلاد.









يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء في واشنطن مهامه رسميا، ليصبح الرئيس 46 في تاريخ الولايات المتحدة في ظل جو مشحون تعيشه البلاد في ختام حكم الجمهوري الشعبوي دونالد ترامب. وتتولى كامالا هاريس من جهتها منصب نائبة الرئيس، لتكون أول امرأة في هذا المستوى من المسئولية منذ تأسيس الدولة بعد حرب الاستقلال في عام 1776.









تقام مراسم تنصيب رئيس الولايات المتحدة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، وهو مقر الكونجرس (البرلمان) بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وذلك منذ عام 1801 عندما أدى الرئيس الثالث توماس جيفرسون اليمين، وكان جورج واشنطن أدى القسم في المبنى الفدرالي الكبير بنيويورك، وبالتحديد في حي وول ستريت.









وشهدت واشنطن استعدادات غير مسبوقة لمراسم تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، تخوفا من فوضى أنصار ترامب في محيط الكونجرس مرة آخرى، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في 20 يناير الجارى.



