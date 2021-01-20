النرويجي "ساجوسين" يتصدر قائمة هدافي مونديال اليد

انتهى الدور الأول من النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال "مصر2021".





حيث أقيمت 48 مباراة، تم خلالها تسجيل 2625 هدفًا، حيث تصدرت المجر قائمة اكثر المنتخبات تهديفًا بـ 107 أهداف، تليها سلوفينيا بـ 105 أهداف ، ثم الدنمارك بـ 104 أهداف.





ويحتل الظهير الأيسر النرويجي ساندر ساجوسين صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 30 هدفًا، بفارق خمسة أهداف عن الظهير الأيمن القطري فرانكيس كارول وسبعة أهداف عن قلب الدفاع التونسي محمد دارمول، ويحتل كل من الآيسلندي وينجز بجاركي مار إليسون والبولندي أركاديوس موريتو" 22 هدفًا"، والبيلاروسي ميكيتا فيلوباو برصيد 21 هدفًا، المراكز من الرابع الى السادس في ترتيب الهدافين.



