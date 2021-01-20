ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تناقش إجراءات فتح قاعات الحضانات ودعم التعليم المجتمعي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:06 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
ياسمين بدوي
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم الأبنية التعليمية ومديري إدارة المشاركة المجتمعية ومديري إدارة التعليم المجتمعى بالمديريات التعليمية؛ للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن فتح قاعات الحضانات على مستوى الجمهورية ودعم التعليم المجتمعى، ودراسة ما تم بشأن الطلاب الذي تم خروجهم من برنامج تكافل وكرامة، وإضافة المزيد من مؤسسات القطاع الخاص في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالتدريب المهنى للطلاب المتسربين من التعليم، بحضور الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، و عماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى. 

وفى بداية الاجتماع قالت الدكتورة راندة شاهين، إنه في ظل ظروف كورونا هناك معوقات كثيرة، ووزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات استعدادًا لمواجهة هذه الجائحة نظرًا لما تتمتع به من تواصل إلكتروني بدرجة كبيرة، مؤكدة أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات إجرائية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتكامل في العمل.

وأوضحت رئيس قطاع التعليم أن الوزارة تستهدف فتح قاعات حضانة، وليست رياض أطفال،  من سن ٢ إلى ٤ سنوات، بحسب المكان المتاح داخل كل مدرسة، وذلك وفقًا للمواصفات المحددة، مشددة على سرعة البدء في ضوء التوجيهات الرئاسية، وطالبت هيئة الأبنية التعليمية بحصر المدارس لسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل، وأن تقوم كل مديرية تعليمية بحصر الاحتياجات الفعلية الضرورية لكي تقوم الوزارة بتلبيتها. 

وأكدت أنه على كل مديرية تعليمية وضع خطة إجرائية سريعة وفقًا للفراغات الفعلية بالقرى والمراكز التي تتبع كل محافظة، وأهمية تبادل الخبرات للتنفيذ على أرض الواقع، ووجود غرفة عمليات لمتابعة التخطيط والتنفيذ الجيد وسرعة وجودة الأداء، موجهة المديريات بحصر لأعداد الطلاب الذين خرجوا من برنامج تكافل وكرامة وتم دفع المصروفات لهم على مستوى الإدارات فى كل محافظة.

وأوضح عماد الدين منصور أهمية أن يكون إنشاء مدارس مجتمعية تلبية لاحتياج حقيقي لهذه المدارس وتواجد طلاب بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا التعليم والتضامن يبحثان سبل تنفيذ توجيهات السيسى حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية

التعليم تتفق مع التضامن على بناء برامج ومناهج لأطفال الحضانات وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة

التعليم والتضامن يبحثان توجيهات الرئيس حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية

القباج: تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي

التضامن الاجتماعي: تخصيص 90 مليون جنيه لدعم 30 ألف طالب بمدارس التعليم المجتمعي

هل يمكن تحويل الطلاب من التعليم الابتدائي إلى المجتمعي؟ .. الوزارة تجيب

ترشيحاتنا

المكون السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة

استنفار أمن واشنطن.. مجهولون يسرقون زياً عسكرياً في محاولة للتسلل لحفل تنصيب بايدن

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

كنت أي كلام.. شاهد اعترافات اسما شريف منير لمتابعيها عن تغيير طريقتها في الملابس

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

أخبار التوك شو| أمطار على القاهرة خلال ساعات.. آلام يشعر بها المتعافون من كورونا.. أحمد موسى لـ نيويورك تايمز: مصر وجعاكم قوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور