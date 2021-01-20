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فن

بإطلالة ناعمة.. رشا مهدي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت رشا مهدي بإطلالة ناعمة بصورة أبيض وأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة لتبرز جمال عينيها، كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها.


يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
بإطلالة ناعمة.. رشا مهدي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها
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